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Эксперт предупредил о росте мошенничества с QR-кодами для кражи персональных данных

Эксперт Борис Лопатин: мошенники все чаще используют QR-коды для кражи данных
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники все чаще используют QR-коды для хищения персональных данных. Об этом сообщил старший эксперт «МегаФона» Борис Лопатин в интервью RT.

По его словам, злоумышленники массово заменяют легитимные коды в метро, торговых центрах и на рекламных стендах, а также рассылают фальшивые уведомления с фишинговыми ссылками.

«Особый риск представляют коды из случайных листовок или сообщений от неизвестных отправителей. При сканировании пользователи попадают на поддельные страницы, где у них перехватывают банковские реквизиты, логины и доступ к мессенджерам», — сказал специалист.

Лопатин рекомендует сканировать только проверенные источники - официальные коды госучреждений и крупных компаний. Перед переходом по ссылке необходимо убедиться в корректности доменного имени: опечатки в адресе часто свидетельствуют о подделке. Для защиты аккаунтов критически важно подключить двухфакторную аутентификацию и антивирусные программы.

Эксперт особо подчеркнул, что нельзя публиковать в сети персональные QR-коды - билеты, пропуска или медицинские карты. Также стоит избегать ввода паролей при подключении к открытым Wi-Fi сетям в аэропортах и кафе, где злоумышленники часто перехватывают данные.

1 июня председатель комитета по повышению финансовой грамотности АРБ Максим Семов заявил, что мошенники могут использовать QR-коды в различных схемах, в частности, выманивать их у клиента банка для снятия наличных с банкомата. Дело в том, что многие банки оказывают услугу по снятию денег со счета по QR-коду, что позволяет сделать это без использования карты.

Ранее россиян предупредили о популярных «летних» схемах мошенников.

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