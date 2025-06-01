На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Эксперт Семов: мошенники могут использовать QR-коды для снятия наличных
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мошенники могут использовать QR-коды в различных схемах, в частности выманивать их у клиента банка для снятия наличных с банкомата. Об этом РИИ Новости рассказал председатель комитета по повышению финансовой грамотности АРБ Максим Семов.

Дело в том, что многие банки оказывают услугу по снятию денег со счета по QR-коду, что позволяет сделать это без использования карты.

«Мошенники начали звонить клиентам банков и, представившись работниками этих банков, сообщали, что на клиента только что был оформлен кредит и сформирован QR-код», — сообщил он.

После этого злоумышленник сообщает пользователю, что служба безопасности пресекла данную операцию, но полностью остановить снятие наличных может сам клиент. Под этим предлогом у клиента банка просят сформировать QR-код и просят его прислать. Воспользовавшись данным кодом, мошенник снимает деньги.

До этого эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб рассказала, что российских школьников начали массово атаковать мошенники, торгующие фальшивыми ответами для Единого государственного экзамена.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенников по доступу к «Госуслугам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами