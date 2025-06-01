Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Мошенники могут использовать QR-коды в различных схемах, в частности выманивать их у клиента банка для снятия наличных с банкомата. Об этом РИИ Новости рассказал председатель комитета по повышению финансовой грамотности АРБ Максим Семов.

Дело в том, что многие банки оказывают услугу по снятию денег со счета по QR-коду, что позволяет сделать это без использования карты.

«Мошенники начали звонить клиентам банков и, представившись работниками этих банков, сообщали, что на клиента только что был оформлен кредит и сформирован QR-код», — сообщил он.

После этого злоумышленник сообщает пользователю, что служба безопасности пресекла данную операцию, но полностью остановить снятие наличных может сам клиент. Под этим предлогом у клиента банка просят сформировать QR-код и просят его прислать. Воспользовавшись данным кодом, мошенник снимает деньги.

До этого эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб рассказала, что российских школьников начали массово атаковать мошенники, торгующие фальшивыми ответами для Единого государственного экзамена.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенников по доступу к «Госуслугам».