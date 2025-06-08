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Названа причина отсутствия мобильного интернета в Омской области

Хоценко: мобильный интернет в Омской области отсутствовал из-за техработ
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Suwin66/Shutterstock/FOTODOM

Мобильный интернет отсутствовал в Омской области из-за проводимых регламентированных работ. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Виталий Хоценко.

Он подчеркнул, что некорректная работа мобильной связи и мобильного интернета происходит из-за регламентных профилактических работ и тестирования нового оборудования. Связь будет восстановлена сразу после их завершения, добавил губернатор.

2 июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в регионе работу мобильного интернета ограничили для безопасности. С чем это связано, губернатор не уточнил.

В мае военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что отключение мобильного интернета во время атак беспилотников не дает им возможности получать и передавать цифровые данные. По его словам, сейчас дроны могут «снимать» необходимые данные буквально с вышек, которые передают интернет-сигнал, поэтому теперь их тоже начали глушить.

Ранее в Воронежской области упавший дрон повредил ЛЭП на трассе М-4.

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