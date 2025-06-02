В Саратовской области ограничили работу интернета

Работу мобильного интернета ограничили в Саратовской области для безопасности. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители! Прошу с пониманием относиться к временным ограничениям присутствия интернета. Это необходимо для безопасности», — написал он.

С чем это связано, губернатор не уточнил.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 162 беспилотника над регионами России.

В мае военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что отключение мобильного интернета во время атак беспилотников не дает им возможности получать и передавать цифровые данные. По его словам, сейчас дроны могут «снимать» необходимые данные буквально с вышек, которые передают интернет-сигнал, поэтому теперь их тоже начали глушить.

Ранее в Воронежской области упавший дрон повредил ЛЭП на трассе М-4.