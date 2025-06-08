Российский Boeing 747 готовится к экстренной посадке в Москве

Российский Boeing 747 готовится совершить экстренную посадку в столичном Шереметьево. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, сейчас лайнер, который вылетел в Анадырь, кружит над Москвой, чтобы сжечь топливо. Через некоторое время после вылета из столицы у воздушного судна начались неполадки. Капитан решил вернуться в Шереметьево.

Как уточняется, на борту находятся 282 пассажира.

Три дня назад самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ершовском районе Саратовской области. ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ по распылению удобрений около села Новорепное. При этом пострадал пилот воздушного судна. После случившегося следователи начали проверку: они провели осмотр места происшествия и организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств инцидента.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.