В аэропорту Внуково переносят рейсы из-за потопа

В аэропорту «Внуково» в связи с потопом уже перенесли несколько рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

До этого стало известно, что в одном из терминалом московского аэропорта Внуково из-за сильного ливня не выдержала гидроизоляция потолка, вода хлынула в зал. Сообщалось, что вода пошла по терминалу А недалеко от 15 и 16 выходов. В настоящее время задержаны рейсы в Ереван, Псков и по два в Санкт-Петербург и Нальчик.

Днем 8 июня сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома обрушился на Москву. По данным МЧС России, порывы ветра достигают 25 м/с. Спасатели предупредили жителей и гостей столицы, что при таких погодных условиях существует вероятность образования смерчей.

Ранее синоптик заявил, что ближайшая ночь в Москве напомнит тропическую.