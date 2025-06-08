В аэропорту Внуково подтвердили перенос рейсов из-за сильного ливня

В расписание некоторых рейсов аэропорта Внуково внесены изменения из-за вызванного ливнем подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что сильный ливень, град и шквалистый ветер привели к повреждению кровли аэропорта, а это вызвало подтопления внутри терминала. Все службы гавани переведены на усиленный режим работы, чтобы устранить последствия непогоды.

«В расписание некоторых рейсов внесены изменения... Приносим извинения за возможные неудобства», — написала пресс-служба.

В аэропорту добавили, что приоритетом Внуково остаются безопасность и комфорт пассажиров.

8 июня Telegram-канал «Москвач» опубликовал видео, на котором вода с потолка хлынула в зал аэропорта Внуково.

Telegram-канал «Новости Москвы» написал, что вода пошла по терминалу А недалеко от 15 и 16 выходов. В настоящее время задержаны рейсы в Ереван, Псков и по два в Санкт-Петербург и Нальчик, отмечается в сообщении.

Непогода в столичном регионе сохранится до вечера воскресенья. В МЧС предупредили о возможности формирования смерчей из-за ветра до 25 м/с. При этом главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила «Газете.Ru», что смерчи в Москве случаются крайне редко, а предсказать точное место их появления невозможно.

Ранее Шелепихинская набережная в Москве превратилась в реку после ливня.