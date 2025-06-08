В Санкт-Петербурге за 140 миллионов рублей продадут квартиру коллекционера

В Петербурге за 140 миллионов рублей продадут квартиру коллекционера Жевержеева

В Санкт-Петербурге за десятки миллионов рублей продадут старинную квартиру российского коллекционера и мецената Левкия Жевержеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявление.

В публикации отмечается, что за шестикомнатную квартиру площадью 360 квадратных метров на улице Рубинштейна просят 140 млн рублей.

В объявлении подчеркивается, что квартира без ремонта, в ней нет неузаконенных перепланировок, все помещения имеют правильную прямоугольную форму, а при их обновлении «можно найти сокровища».

Отмечается, что данное жилье 150 лет передавалось из поколения в поколение и выставлено на продажу впервые за указанный срок.

До этого сообщалось, что певица Анна Калашникова выставила на продажу двухкомнатную квартиру в Москве. Калашникова продает недвижимость площадью 44 квадратных метра за 23 миллиона 350 тысяч рублей. По словам артистки, в жилье сделан качественный ремонт из дорогостоящих материалов. Мебель для квартиры изготовлена на заказ.

Ранее София Ротару продала свою квартиру спустя пять лет попыток.