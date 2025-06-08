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На трассе Уфа – Оренбург заметили мальчика, который шел по дороге без родителей

На трассе Уфа – Оренбург нашли маленького мальчика без родителей
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Freepik

Маленький мальчик без сопровождения бегал по трассе УфаОренбург. Об этом сообщает UTV.

Ребенка трех-четырех лет на вид очевидцы заметили недалеко от деревни Старомусино Кармаскалинского района. По их словам, рядом с мальчиком не было родителей, сам он был грязным и не разговаривал.

Взрослые дали ему попить, отмыли и помогли найти родителей.

«Как ребенок оказался на трассе – пока неизвестно. На место также прибыла скорая помощь», – сообщается в публикации.

Вскоре мать и отец приехали на место. Они рассказали, что искали сына около двух часов.

До этого в Ленобласти женщина обнаружила на трассе пятилетнего ребенка, который шел по автодороге вечером, без сопровождения родителей.

Когда на место приехали полицейские, выяснилось, что его с собой к знакомым взяла 33-летняя мать, и, пока она выпивала, сын сам ушел домой. В результате мальчика передали 64-летней бабушке.

Ранее в Оренбургской области четырехлетнего ребенка нашли на дороге.

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