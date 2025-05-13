В Оренбургской области четырехлетнего ребенка нашли на дороге

В Оренбургском районе полицейские нашли на дороге ребенка, который шел вдоль обочины и плакал. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел возле села Никольское. Маленький мальчик один бродил вдоль оживленной трассы. Сотрудники полиции заметили несовершеннолетнего, ребенок сумел показать направление, в котором находится его дом.

Вскоре разыскали и мать мальчика, которая занималась его поисками. Беглец передан законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Осинском районе Иркутской области маленький мальчик ушел из дома, ребенка искали 200 человек. Родители двухлетнего мальчика не обнаружили его утром в своей кроватке, входная дверь в дом оказалась открыта. Семья обратилась за помощью в правоохранительные органы, полиция и волонтеры прочесывали село и его окрестности. Спустя четыре часа несовершеннолетнего на автодороге нашла местная жительница. Мальчика передали родителям.

Ранее в Дагестане дошкольник ушел кататься на велосипеде и пропал.