В двух регионах России выпал градом размером с куриное яйцо

В двух российских регионах ливни сопровождались градом размером с куриное яйцо. Об этом сообщает RT.

На кадрах из Кемеровской области видно затопленные дождем улицы, а также падение крупного града на асфальт. Второй ролик был снят в Брянской области. На нем можно увидеть дождь со снегом и раскачивающиеся от сильного ветра деревья.

До этого в МЧС предупредили москвичей о приближающихся дожде с грозой и градом. В ведомстве уточнили, что во время непогоды может бушевать ветер с порывами до 25 м/с, а также «есть вероятность формирования смерчей». Однако главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова объяснила «Газете.Ru», что они случаются крайне редко, а предсказать точное место их появления невозможно. По ее словам, ситуация в столице сейчас довольно сложная: город пересекает один холодный фронт, потом подойдет следующий холодный фронт, он скажется уже на погоде предстоящей ночи и завтрашнего дня.

Ранее в Мытищах спасение водителя в тапочках от града попало на видео.