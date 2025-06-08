В Петербурге школьник поджег автомобиль полицейского

Mash на Мойке: школьника отправили в СИЗО за поджог Toyota Camry полицейского

Школьник поджег автомобиль полицейского, припаркованный около изоляторя временного содержания на улице Захарьевской в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По его данным, восьмиклассника отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Инцидент произошел вечером 5 июня. По версии следствия, 15-летний подросток совершил преступление по заданию от кураторов-мошенников. При этом обвиняемый свою вину не признал вину.

7 июня МВДсообщило, что житель Владивостока сжег автомобиль соседа, который сделал ему замечание из-за шума. После ссоры 46-летний мужчина совершил поджог автомобиля марки Toyota Vitz. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Воронежской области мужчина из любопытства поджег автомобиль. Мужчина признался, что хотел провести эксперимент и проверить, загорится ли машина от колеса. Транспортное средство выбрал случайно, нашел пенопласт, подложил его под колесо и поджег. Увидев, что колесо расплавилось, но кузов не загорелся, он поспешил скрыться.

Ранее в Туле женщина подожгла полицейскую «Газель», получив инструкции по телефону от мошенников.