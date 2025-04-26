Россиянин поджег чужую машину ради эксперимента

В Новоусманском районе Воронежской области задержан подозреваемый в поджоге и краже, мужчина пытался сжечь чужой автомобиль из любопытства. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратился 38-летний местный житель, который сообщил о попытке поджога его автомобиля марки «Газель». Он заметил, что у машины обожжено одно из колес. В ходе расследования выяснилось, что к совершению преступления причастен 54-летний житель Белгородской области.

Подозреваемого задержали, мужчина признался, что хотел провести эксперимент и проверить, загорится ли машина от колеса. Транспортное средство выбрал случайно, нашел пенопласт, подложил его под колесо и поджег. Увидев, что колесо расплавилось, но кузов не загорелся, он поспешил скрыться.

В ходе допроса фигурант сознался в совершении еще одного преступления. Он рассказал, что 20 апреля приехал из Белгорода, ему нужны были деньги, поэтому он взломал монтировкой дверь киоска и украл продукты на 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин обиделся на соседа и сжег его дом из ракетницы.