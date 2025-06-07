На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин поссорился с соседом из-за шума и сжег его машину

В Приморье мужчина отомстил соседу за замечание и сжег его машину
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Владивостока сжег автомобиль соседа, который сделал ему замечание из-за шума. Об этом сообщает краевое управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 31-летний житель Владивостока. Мужчина сообщил о поджоге его иномарки. Как установили полицейские, накануне потерпевший поссорился со своим соседом, который шумел на улице.

После ссоры приморец вернулся домой, а сосед поджег его автомобиль марки Toyota Vitz. 46-летний подозреваемый в поджоге задержан, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Воронежской области мужчина из любопытства поджег автомобиль. Мужчина признался, что хотел провести эксперимент и проверить, загорится ли машина от колеса. Транспортное средство выбрал случайно, нашел пенопласт, подложил его под колесо и поджег. Увидев, что колесо расплавилось, но кузов не загорелся, он поспешил скрыться.

Ранее пьяный россиянин сжег автомобиль соседки после драки с ее мужем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами