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Тулячка подожгла полицейскую машину из-за телефонных мошенников

В Туле женщина подожгла полицейскую «Газель», получив инструкции по телефону
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Туле женщина подожгла полицейский автомобиль, попав под влияние телефонных мошенников. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«23 мая в 13-45 сотрудниками УМВД России по городу Туле была задержана женщина, 1992 г.р., которая с помощью легковоспламеняющейся жидкости пыталась совершить поджог служебного автомобиля ГАЗель. В результате автомобиль получил незначительные повреждения переднего бампера и лакокрасочного покрытия», — отмечается в сообщении полиции.

Огонь смогли потушить сами полицейские. По предварительным данным, поджигательница пошла на этот шаг из-за того, что попала под влияние телефонных мошенников. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на видео попал житель Новосибирска, который бежал по проезжей части, пока его не сбила «Газель».

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