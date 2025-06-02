На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Молдавии рассказал о борьбе с церковью в республике

Экс-премьер Молдавии Тарлев: наши власти ведут агрессивную борьбу с церковью
close
Михай Карауш/РИА Новости

Власти Молдавии проводят кампанию по подрыву христианских ценностей под внешним давлением. Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев.

Лидер партии «Будущее Молдовы» утверждает, что президент Майя Санду и правящая партия PAS организуют давление на духовенство (допросы священников, обыски), покровительствуют мероприятиям ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) при поддержке западных дипломатов, а также игнорируют позицию 95% граждан, разделяющих традиционные ценности.

Особое внимание Тарлев уделил решению суда, разрешившего проведение гей-парада в Кишиневе вопреки протестам Митрополии.

«Это внешнее вмешательство в душу нации», — подчеркнул политик.

23 мая архиепископу Бельцкому и Фалештскому Маркеллу не дали покинуть Молдавию ради паломничества в Турции.

В апреле правоохранительные органы Молдавии сорвали выступающему в защиту РПЦ архиепископу Маркеллу поездку в Иерусалим за Благодатным огнем. По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут после вылета самолета.

Ранее Додон призвал власти Кишинева запретить предстоящий в июне марш ЛГБТ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами