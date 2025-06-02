Экс-премьер Молдавии Тарлев: наши власти ведут агрессивную борьбу с церковью

Власти Молдавии проводят кампанию по подрыву христианских ценностей под внешним давлением. Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев.

Лидер партии «Будущее Молдовы» утверждает, что президент Майя Санду и правящая партия PAS организуют давление на духовенство (допросы священников, обыски), покровительствуют мероприятиям ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) при поддержке западных дипломатов, а также игнорируют позицию 95% граждан, разделяющих традиционные ценности.

Особое внимание Тарлев уделил решению суда, разрешившего проведение гей-парада в Кишиневе вопреки протестам Митрополии.

«Это внешнее вмешательство в душу нации», — подчеркнул политик.

23 мая архиепископу Бельцкому и Фалештскому Маркеллу не дали покинуть Молдавию ради паломничества в Турции.

В апреле правоохранительные органы Молдавии сорвали выступающему в защиту РПЦ архиепископу Маркеллу поездку в Иерусалим за Благодатным огнем. По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут после вылета самолета.

Ранее Додон призвал власти Кишинева запретить предстоящий в июне марш ЛГБТ.