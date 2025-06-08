Полицию Германии вооружат электрошокерами

Глава МВД Германии Александр Добриндт заявило необходимости вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами — тазерами. Его слова приводит Berliner Morgenpost.

«Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны еще в этом году», — заявил министр.

Он отметил, что правоохранительные органы должны эффективнее нейтрализовывать преступников с колюще-режущим оружием.

Накануне сообщалось, что в Мюнхене, на площади Терезиенвизе, где ежегодно проходит крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест», 30-летняя женщина совершила нападение с ножом на прохожих. Женщина ранила нескольких прохожих, после чего полиция открыла огонь в ее сторону. В результате инцидента она была срочно госпитализирована и перенесла операцию. Несмотря на все усилия врачей, спасти нападавшую не удалось.

Ранее в Германии задержали подростка, напавшего на школьника с ножом.