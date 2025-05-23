В Германии задержали подростка, напавшего на школьника с ножом

Полиция Берлина задержала 13-летнего подростка, напавшего на школьника с ножом. Об этом сообщает газета Bild.

«Полиция разыскивала сбежавшего подозреваемого. Около 14:00 подросток был задержан на станции метро Ратхаус Шпандау», — говорится в сообщении.

Накануне, 22 мая, в берлинской школе на 12-летнего мальчика напали с ножом. По данным полиции, нападение совершил 13-летний учащийся той же школы. Нападавший скрылся с места происшествия.

21 мая сообщалось, что в Курске правоохранители разыскивают мужчину, который напал на двух мальчиков по дороге в школу, незнакомец угрожал детям. Грабитель угрожал школьникам расправой и потребовал у них телефоны.

До этого сообщалось, что в Удмуртии мужчина с ножом напал на ребенка в подъезде дома. Обвиняемый под наркотиками вышел из своей квартиры на лестничную площадку. Он увидел 14-летнюю девочку, пригрозил расправой и украл у нее телефон.

Ранее подросток напал с ножом на мужчину в школе олимпийского резерва в Петербурге.