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В Мюнхене женщина напала с ножом на прохожих

Bild: женщина совершила нападение с ножом в Мюнхене, несколько человек ранены
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IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

В Мюнхене, на площади Терезиенвизе, где ежегодно проходит крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест», 30-летняя женщина совершила нападение с ножом на прохожих. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно информации газеты, нападение произошло около 20:00 по местному времени. Женщина ранила нескольких прохожих, после чего полиция открыла огонь в ее сторону. В результате инцидента она была срочно госпитализирована и перенесла операцию. Несмотря на все усилия врачей, спасти нападавшую не удалось.

На данный момент мотивы ее действий не раскрыты. Власти уверяют, что угрозы для общественности больше нет.

В марте сотрудники полиции Германии арестовали мужчину, который угрожал ножом пассажирам поезда, направлявшегося из Кельна в Берлин. В районе города Гифхорн, расположенного в Нижней Саксонии, поезд был экстренно остановлен. Нападавшим оказался гражданин Афганистана.

До этого полицейские немецкого города Хиршберга в Германии тяжело ранили больного шизофренией украинского беженца, который пытался напасть на них с топором и ножом.

Ранее в Германии задержали подростка, напавшего на школьника с ножом.

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