«Прямиком в ад»: китайцы провалились под землю из-за ливня и попали на видео

В Китае около 10 машин провалились под землю из-за ливней и попали на видео

В Китае водители на своих машинах провалились под землю из-за непогоды. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Наглядный пример фразы «прямиком в ад» из китайских городов Ханьдань и Гуанси. Где около 10 машин провалились под землю из-за ливней, которые размыли дорожное покрытие», — говорится в публикации.

До этого в Барнауле под Renault Duster провалился асфальт.

«Иномарка отправилась в путешествие к центру земли в центре Барнаула. Асфальт провалился прямо за зданием правительства Алтайского края «Дастер» повис на краю ямы и ушел передними колесами вниз», — передавал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что асфальт провалился под передней частью автомобиля.

Ранее автомобиль провалился под асфальт в Энгельсе.