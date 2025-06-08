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Жителей одного из городов Краснодарского края предупредили о ракетной опасности

Кравченко: в Новороссийске объявлена угроза ракетной опасности
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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Новороссийске объявлена угроза ракетной опасности. Об этом сообщил глава краснодарского города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. Дома не стоит подходить к окнам — лучше всего укрыться в комнатах со сплошными стенами (коридор, ванна, туалет, кладовая).

По словам Кравченко, официальная информация публикуется в его соцсетях, на официальной странице администрации, а также транслируется по радио «Новая Россия» (104FM) и телеканалу «Новороссийск».

Сообщение появилось в 12:44. Через два часа Кравченко написал об отмене угрозы ракетной опасности для жителей Новороссийска.

8 июня на территории Черноморского побережья в Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность. Соответствующий сигнал получили жители Сочи, Новороссийска, а также Темрюкского района Краснодарского края. В МЧС предупредили россиян об угрозе падения ракет.

Ранее в Тульской области после атаки дронов загорелся комбинат «Азот».

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