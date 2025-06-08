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Неонацистская группа с лидером из РФ объявила сбор в США

The Guardian: группа неонацистов The Base с лидером из РФ проведет учения в США
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The George Washington University

Группа неонацистов The Base, лидер которой Ринальдо Наззаро женат на россиянке и проживает в Санкт-Петербурге, открыто проведет военизированные учения в США. Об этом пишет The Guardian.

Наззаро прежде был подрядчиком Пентагона, после чего его организация боролась с Федеральной службой безопасности США. В ФБР называли The Base «расово мотивированной военизированной экстремистской группировкой», пропагандирующей терроризм и создание «белого этногосударства», а также называющей своей целью «капитуляцию и падение правительства США».

Отмечается, что новый глава ФБР Кэш Патель дал «картбланш» неонацистам, дав понять, что не считает «расследование случаев крайне правого экстремизма» приоритетом своей работы.

«Само по себе членство в группах не является незаконным и гарантировано первой поправкой [Конституции]», — заявили в ФБР.

На фоне этих заявлений неонацисты планируют провести в США крупнейшее мероприятие за последние годы и расширить свое присутствие в стране.

До этого общественность по всему миру обратила внимание на жест американского предпринимателя Илона Маска, который повторил нацистское приветствие на инаугурации президента США Дональда Трампа. При этом сторонники Трампа сочли, что бизнесмен сделал «салют Беллами», который, тем не менее, в США не используется со времен Второй мировой войны из-за сходства с нацистским приветствием.

Ранее Лукашенко осудил Маска за то, что он «открыто зигует» на инаугурации Трампа.

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