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Маск поприветствовал Трампа «нацистским жестом» после инаугурации

Маск после инаугурации Трампа показал жест, похожий на нацистское приветствие
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Mike Segar/Reuters

Американский миллиардер и соруководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск в ходе выступления по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа дважды сделал жест, похожий на нацистское приветствие. Об этом пишет газета The Guardian.

«Я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали это возможным», — заявил он.

После окончания выступления Маск «ударил себя в грудь правой рукой и поднял ее по диагонали, сложив пальцы вместе и повернув ладонь вниз». После этого предприниматель развернулся к сцене и повторил жест.

Позже член палаты представителей от Демократической партии в штате Нью-Йорк Джерри Надлер резко раскритиковал Маска за его жест.

Вероятно, миллиардер исполнил «Салют Беллами» – ритуал произнесения клятвы верности флагу США. Во время него правая рука поднимается к груди, потом резко вскидывается вверх и направляется прямо на флаг. Этот ритуал впервые выполнил Фрэнсис Беллами на Дне Колумба 12 октября 1892 года.

Ранее Трамп нашел работу для Маска.

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