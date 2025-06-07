Гладков сообщил о пострадавших при атаке дрона в Белгородской области

Гладков: водитель и пассажир микроавтобуса пострадали после атаки беспилотника

В районе поселка Красный Пахарь Волоконовского района по микроавтобусу ударил FPV-дрон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадали водитель и пассажир — у мужчин диагностированы баротравмы и множественные осколочные ранения грудной клетки.

Бойцы подразделения «Орлан» доставили пострадавших в Волоконовскую районную больницу, где им оказали первую помощь. Далее их перевезут в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения.

Автомобиль также получил повреждения в результате атаки.

Этим же утром в селе Бессоновка под Белгородом украинский беспилотник нанес удар по легковой машине. В результате пострадала местная жительница. У женщины диагностированы баротравма и множественные осколочные ранения руки. Ее эвакуировали бойцы территориальной обороны и передали врачам скорой помощи. Сейчас пострадавшую везут в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки.