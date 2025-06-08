Из-за жары в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары, которая ожидается в ближайшие часы. Об этом ТАСС рассказали синоптики Гидрометцентра РФ.

«Очень высокая температура, сильная жара — 28-30°C», — рассказали специалисты.

По их словам, оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в столице России до 18:00 мск.

До этого терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал о правилах поведения в жаркую погоду. По его словам, на улице безопасно находиться в период с 06:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00, когда солнце не так активно.

Если вы оказались на улице в период «опасного» солнца, то следует передвигаться по тенистой стороне улицы и пить потихоньку воду через 10-15 минут. По словам Кондрахина, в жару лучше отказаться от чая и кофе, так как они обладают мочегонным действием и могут повысить давление.

Чувство дурноты и головокружение появляются при тепловом ударе. В этом случае важно уйти в тень, обмыть руки, лицо и туловище водой. Если это не помогло, необходимо вызвать скорую помощь, заключил врач.

Ранее сообщалось, что с 11 июня в Москве ожидается похолодание.