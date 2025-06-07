В Москве Дмитровское шоссе парализовало из-за ДТП

В Москве на Дмитровском шоссе стало затруднено движение из-за ДТП

В Москве на Дмитровском шоссе произошла ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На Дмитровском ш. (в районе д. 64) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Движение в районе аварии оказалось затруднено, передают в Дептрансе. Водителям посоветовали искать пути объезда места ДТП.

До этого в Лиманском районе Астраханской области произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом, в результате чего не выжили трое сотрудников полиции. Инцидент случился на трассе Р-215 Астрахань – Махачкала.

В аварии оказались задействованы автомобиль Lada Granta и грузовик с топливом. Все жертвы находились в легковом автомобиле.

Ранее в Краснодаре Kia влетела в торговый центр, есть пострадавшие.