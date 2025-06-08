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В Пензенской области спасают двухлетнюю девочку, выпавшую из окна пятого этажа

В Пензенской области ребенок выпал из окна пятого этажа
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FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

В Пензенской области следователи проводят проверку после выпадения ребенка из окна на пятом этаже жилого дома. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Каменке, на улице Суворова. По данным следствия, двухлетний ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала вес и упала вместе с пострадавшей.

«Девочка госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщается в публикации.

Где в момент инцидента находились родители ребенка, не уточняется.

На данный момент сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Нефтекамске школьник спас ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Когда мать вышла из комнаты, девочка самостоятельно поднялась на подоконник и выпала.

Ребенка заметил проходивший мимо 15-летний молодой человек. Ему удалось поймать девочку прежде, чем она ударилась бы о землю.

Ранее в Мичуринске трехлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.

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