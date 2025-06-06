Школьник из Нефтекамска спас двухлетнюю девочку, выпавшую с третьего этажа

В Нефтекамске школьник спас выпавшую из окна третьего этажа девочку

Подросток из Нефтекамска поймал ребенка, который упал с высоты из-за недосмотра родителей. Об этом сообщает управление МВД по Башкортостану.

Инцидент произошел на Юбилейном проспекте. Когда мать отлучилась, годовалая девочка самостоятельно поднялась на подоконник и случайно выпала из окна третьего этажа. В этот момент рядом находился 15-летний юноша.

«Школьнику чудом удалось смягчить удар и спасти жизнь малютки. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей», — сообщается в публикации.

Детали о состоянии ребенка не уточняются.

Сотрудники правоохранительных органов вынесли родителям предостережение по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

«Материалы подготовлены для передачи в следственные органы для дачи юридической оценки», – рассказали в МВД.

В полиции напомнили о том, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.

Ранее маленькая девочка выпала из окна восьмого этажа и выжила.