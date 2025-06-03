В Мичуринске трехлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Тамбовской области ребенок выжил после падения из окна третьего этажа

В Мичуринске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего, ребенок выпал из окна и попал в больницу с переломами. Об этом сообщает СУ СК РФ Тамбовской области.

Инцидент произошел 1 июня, в одной из многоэтажек Мичуринска. Трехлетний мальчик приставил детский стульчик к окну, забрался на подоконник и выпал из окна третьего этажа вместе с москитной сеткой.

Пострадавший выжил, он госпитализирован с многочисленными ушибами и переломами. Где в момент произошедшего находились родители мальчика, устанавливается.

До этого сообщалось, что пятилетний мальчик выжил после падения из окна четвертого этажа в доме на улице Шепеткова во Владивостоке. Ребенок приземлился на козырек подъезда, откуда его спустили прохожие. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

Ранее в Астрахани ребенок выпал из окна девятого этажа, пока мать ходила в магазин.