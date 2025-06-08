Москвичей призвали быть внимательными во время сильной непогоды в воскресенье

Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными во время сильной непогоды 8 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

В ведомстве сообщили, что по уточненному прогнозу, в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза и град. По данным синоптиков, ожидается усиление ветра — его порывы могут достигать 20-25 метров в секунду.

«Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что с наступлением вторника в Москве начнется постепенное снижение температуры. По его словам, с 11 июня и до конца недели температурный фон будет ниже климатической нормы на 1–2 градуса.

Синоптик уточнил, что ночью во вторник столбики термометров опустятся до +10…+15 °C, а днем воздух прогреется лишь до +18…+23 °C. В среду ночью температура может снизиться до +7…+12 °C, днем — до +19…+24 °C. Такая погода, по прогнозам, сохранится до воскресенья.

Ранее из-за жары в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности.