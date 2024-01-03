Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Имам тяжело ранен в результате стрельбы у мечети в США

ABC: имама тяжело ранили во время стрельбы у мечети в США

close
100%
Mike Segar/Reuters

Имам получил серьезные ранения в результате стрельбы, которая произошла неподалеку от мечети в американском городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, сообщила телекомпания ABC. Инцидент произошел примерно в 06:15 по местному времени (14:15 мск) около мечети Масджид Мухаммад.

Имя пострадавшего пока не разглашается. На текущий момент известно, что он был доставлен в больницу и находится в критическом состоянии.

Полиция начала расследование произошедшей стрельбы.

13 августа в иранском Ширазе произошел теракт в зеркальной мечети. Один из злоумышленников проник в мечеть и открыл стрельбу по находящимся там людям, также некто открыл стрельбу у входа в здание.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами