Имам тяжело ранен в результате стрельбы у мечети в США

Имам получил серьезные ранения в результате стрельбы, которая произошла неподалеку от мечети в американском городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, сообщила телекомпания ABC. Инцидент произошел примерно в 06:15 по местному времени (14:15 мск) около мечети Масджид Мухаммад.

Имя пострадавшего пока не разглашается. На текущий момент известно, что он был доставлен в больницу и находится в критическом состоянии.

Полиция начала расследование произошедшей стрельбы.

13 августа в иранском Ширазе произошел теракт в зеркальной мечети. Один из злоумышленников проник в мечеть и открыл стрельбу по находящимся там людям, также некто открыл стрельбу у входа в здание.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.