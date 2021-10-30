При взрыве рядом с аэропортом на юге Йемена погибли 10 человек

В йеменском городе Аден в аэропорту, по предварительным данным, произошел взрыв, жертвами стали не менее 10 человек. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По сведениям Reuters, очевидцы и источник в службе безопасности подтвердили взрыв, раздавшийся в международном аэропорту Адена.

Согласно одной из версий, взрывчатка находилась в машине. Автомобиль был припаркован у внешнего входа в воздушную гавань. В результате инцидента оказался разрушен контрольно-пропускной пункт около гостиницы аэропорта.

В соцсетях местных жителей появились видео, снятые через несколько минут после взрыва.

A car explosion targeted the outer gate of Aden International Airport, leaving at least ten killed and many injured. The car exploded near a bus and lots of taxis carrying people. #SouthYemen #Yemen pic.twitter.com/6Ypl78mo6Q — Summer Ahmed (@summerahmeda) October 30, 2021

Точное число жертв взрыва на юге Адена пока неизвестно, на место происшествия направлены экстренные ведомства. Обстоятельства взрыва сейчас устанавливаются.

В начале текущего года аэропорт Адена возобновил работу после атаки.

Также премьер Йемена заверял, что теракты не повлияют на работу нового кабмина.