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При взрыве рядом с аэропортом на юге Йемена погибли 10 человек

В йеменском городе Аден в аэропорту, по предварительным данным, произошел взрыв, жертвами стали не менее 10 человек. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По сведениям Reuters, очевидцы и источник в службе безопасности подтвердили взрыв, раздавшийся в международном аэропорту Адена.

Согласно одной из версий, взрывчатка находилась в машине. Автомобиль был припаркован у внешнего входа в воздушную гавань. В результате инцидента оказался разрушен контрольно-пропускной пункт около гостиницы аэропорта.

В соцсетях местных жителей появились видео, снятые через несколько минут после взрыва.

Точное число жертв взрыва на юге Адена пока неизвестно, на место происшествия направлены экстренные ведомства. Обстоятельства взрыва сейчас устанавливаются.

В начале текущего года аэропорт Адена возобновил работу после атаки.

Также премьер Йемена заверял, что теракты не повлияют на работу нового кабмина.

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