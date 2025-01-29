Экстремалы установили рекорд, пройдя по стропе между воздушными шарами на высоте 2,5 км

UPI: двое немцев прошли по стропе между воздушными шарами на высоте 2,5 км ради рекорда

Немецкие экстремалы установили мировой рекорд, пройдя по стропе между воздушными шарами на высоте 2500 метров, пишет UPI.

Два смельчака из Германии, Фриди Кюне и Лукас Ирмлер, совершили трюк, пройдя по стропе, натянутой между двумя воздушными шарами, на высоте около 2500 метров над землей. Этот опасный эксперимент, проведенный в небе над Ридерингом, принес им место в Книге рекордов Гиннесса, побив предыдущее достижение 2021 года, которое составляло 6236 футов.

Ирмлер, который первым прошел по стропе, признался, что попытка далась ему нелегко.

«Давление на нас было действительно высоким. Это было большое облегчение, и когда все закончилось», — поделился он.

Кюне, последовавший за своим другом, также отметил, что наблюдать за Лукасом со стороны было страшно.

Трюкачи столкнулись с непростыми условиями: воздушные шары постоянно вращались, поднимались и опускались, что создавало дополнительные сложности.

«В какой-то момент мы шли как бы под гору, а в следующую минуту — в гору. Натяжение троса то увеличивалось, то уменьшалось», — рассказали они.

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