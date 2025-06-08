Россиянам рассказали, как лучше себя вести в разговоре с мошенниками

В беседе с телефонными мошенниками стоит притворяться «неподходящей жертвой», чтобы злоумышленники сами прекратили общение и потеряли интерес. Об этом сказали ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что фантазия в таких случаях может сыграть на руку – нестандартные и нелогичные ответы могут сбить мошенников с толку. Также эксперты посоветовали не отвечать на звонки с незнакомых номеров, использовать автоответчики и голосовых помощников.

Если есть подозрение, что звонок не несет важной информации, его лучше просто проигнорировать, подчеркнули в управлении.

До этого РИА Новости рассказывало россиянам о способах телефонных мошенников давить на жертву. Аферисты обычно устанавливают таймер на 40 минут, давая своей жертве ровно столько времени, чтобы оформить кредит в банке. По информации правоохранительных органов, мошенники предупреждают свою жертву, что не смогут оставаться с ней на связи, пока та находится в банке. В это время запускается таймер. Если в течение 40 минут человек не перезванивает, злоумышленники сами выходят на связь.

Изученные инструкции показали, что жертву заранее убеждают: при звонке аферистам необходимо обращаться к собеседнику на «ты». Это делается для создания ощущения доверия и контроля над ситуацией.

Ранее стало известно, что в России планируется утвердить пакет новых мер, направленных на борьбу с мошенниками.