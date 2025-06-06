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В России введут новый комплекс мер по борьбе с мошенниками

Вице-премьер Григоренко: россияне смогут сообщать о мошенниках на «Госуслугах»
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В России планируется утвердить пакет новых мер, направленных на борьбу с мошенниками – с соответствующим поручением выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Комплекс решений будет включать в себя предоставление россиянам возможности оперативно подать заявление о преступниках на «Госуслугах», сообщили 360.ru в аппарате политика.

Помимо добавления на портал «Госуслуг» функции, которая позволит жаловаться на злоумышленников, планируется также модернизировать оборот банковских карт. Вместе с тем для защиты россиян будут внедряться новые правовые инструменты для отслеживания сделок с недвижимостью. Наказание за незаконный оборот сим-карт ужесточат.

Отмечается, что некоторые меры уже приняты – например, возможность установки самозапрета на смс-рассылки и спам-обзвоны появится у россиян в период с 1 августа по 1 сентября.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту жителей страны от телефонного и интернет-мошенничества. В числе прочего, инициатива предлагает создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод», обязательную маркировку звонков на экранах гаджетов, возможность отказа от рекламных обзвонов и смс, а также запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Ранее сообщалось, что мошенники возродили одну из схем обмана с соцвыплатами.

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