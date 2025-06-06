Россиянам рассказали о способах телефонных мошенников давить на жертву

Телефонные аферисты устанавливают таймер на 40 минут, давая своей жертве ровно столько времени, чтобы оформить кредит в банке. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы, полученные после задержания преступной группы.

По информации правоохранительных органов, мошенники предупреждают свою жертву, что не смогут оставаться с ней на связи, пока та находится в банке. В это время запускается таймер. Если в течение 40 минут человек не перезванивает, злоумышленники сами выходят на связь.

Изученные инструкции показали, что жертву заранее убеждают: при звонке аферистам необходимо обращаться к собеседнику на «ты». Это делается для создания ощущения доверия и контроля над ситуацией.

На фоне роста числа таких схем на портале «Госуслуги» появился новый сервис под названием «Жизненная ситуация». Он предназначен для граждан, которые уже столкнулись с мошенниками, а также для тех, кто хочет защитить себя заранее и повысить свою цифровую грамотность.

Сервис включает целый набор инструментов: возможность установить самозапрет на оформление кредитов, проверить свою кредитную историю и активные SIM-карты, узнать информацию о подозрительных звонках и пожаловаться на вредоносные сайты. Также представлены рекомендации, как действовать в случае, если мошенникам все же удалось получить конфиденциальную информацию.

Пользователи могут изучить каталог популярных схем обмана и оперативно узнавать о новых угрозах. Кроме того, сервис подскажет, куда обращаться за помощью — например, с помощью карты можно найти ближайшее отделение МФЦ.

Ранее мошенники возродили одну из схем обмана с соцвыплатами.