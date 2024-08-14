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Родителям рассказали, может ли школа устанавливать требования к закупке школьной формы

Минобрнауки РТ: школа не может устанавливать требования к закупке школьной формы

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Родителей не могут обязать покупать школьную форму детям в определенном месте. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили в Минобрнауки Татарстана, комментируя сообщения о том, что такие рекомендации появились в некоторых школах республики.

В ведомстве подчеркнули, что жители региона могут самостоятельно решать, где купить или сшить форму. При этом ее фасон и цвет должны будут соответствовать принятому локальному акту конкретной школы.

«В случае принуждения вас к покупке формы у конкретного поставщика рекомендуем вам немедленно обратиться в наш департамент надзора и контроля в сфере образования минобрнауки РТ», — уточнили в Минобрнауки.

В июне Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила сделать единый норматив, согласно которому многодетные семьи смогут получать субсидии на покупку школьной формы и спортивной одежды для детей, — минимум 10 тыс. рублей. АИДТ предложила правительству такую меру для того, чтобы избежать социального неравенства для семей с детьми в различных по уровню доходов регионах и в то же время учтет климатические и иные особенности субъектов.

Ранее стилист объяснила, как выбрать школьную форму.

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