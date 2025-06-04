Юрист предупредила об изменениях в школьной форме в новом учебном году

Юрист Билялова напомнила, что в России вводится новый ГОСТ для школьной формы

Новый ГОСТ для школьной формы, который вводится в России, будет использоваться для обозначения безопасной и максимально комфортной для учеников одежды. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Анастасия Билялова.

Она уточнила, что речь идет о требованиях к школьной форме, за исключением спортивной одежды и обуви.

«Данный ГОСТ будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками», — сказала эксперт.

Она допустила, что родители начнут больше отдавать предпочтение такой продукции, если она будет сопоставимой по стоимости с аналогами и/или будет вписываться в семейный бюджет.

Юрист также отметила, что у потребителей появится дополнительный выбор: либо самостоятельно искать подходящую одежду по всем параметрам, либо ориентироваться на маркировку «ГОСТ», если при этом эта форма будет продаваться по разумной цене. Однако, как подчеркнула Билялова, важно обращать внимание на номер ГОСТа — просто аббревиатуры недостаточно, поскольку это может быть номер, к примеру, стандарта упаковки.

В прошлом году в России официально утвердили новый стандарт школьной формы.

Ранее родителям рассказали, может ли школа устанавливать требования к закупке школьной формы.