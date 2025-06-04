На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Юрист предупредила об изменениях в школьной форме в новом учебном году

Юрист Билялова напомнила, что в России вводится новый ГОСТ для школьной формы
close
Alena Ivochkina/Shutterstock/FOTODOM

Новый ГОСТ для школьной формы, который вводится в России, будет использоваться для обозначения безопасной и максимально комфортной для учеников одежды. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Анастасия Билялова.

Она уточнила, что речь идет о требованиях к школьной форме, за исключением спортивной одежды и обуви.

«Данный ГОСТ будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками», — сказала эксперт.

Она допустила, что родители начнут больше отдавать предпочтение такой продукции, если она будет сопоставимой по стоимости с аналогами и/или будет вписываться в семейный бюджет.

Юрист также отметила, что у потребителей появится дополнительный выбор: либо самостоятельно искать подходящую одежду по всем параметрам, либо ориентироваться на маркировку «ГОСТ», если при этом эта форма будет продаваться по разумной цене. Однако, как подчеркнула Билялова, важно обращать внимание на номер ГОСТа — просто аббревиатуры недостаточно, поскольку это может быть номер, к примеру, стандарта упаковки.

В прошлом году в России официально утвердили новый стандарт школьной формы.

Ранее родителям рассказали, может ли школа устанавливать требования к закупке школьной формы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами