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Движение по двум шоссе прекращено из-за пожара в Пушкино

Мострансавто: движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе остановлено
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Telegram-канал «112»

Из-за пожара на складе в подмосковном Пушкино полностью прекращено движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе. Об этом сообщает в Telegram-канале «Мострансавто».

Там отметили, что автобусы, которые следуют по маршрутам 22, 40, 47, 316, 451, работают по фактическому прибытию на остановки.

Пожар в Пушкино начался вечером 7 июня. По словам очевидцев, черный дым от горящего здания на улице Новая распространялся в сторону Ярославского шоссе, а на месте возгорания были слышны взрывы.

В МЧС заявили, что возгорание произошло в здании, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны. К борьбе с огнем привлекли более 100 пожарных и 27 единиц техники. Изначально огонь распространился на 8,1 тыс. кв. м, однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее строение, а на складе на площади в 13 тыс. кв. м обрушилась кровля. По последним данным, три человека были госпитализированы с ожогами.

Ранее с сотрудниками горящего в Пушкино склада пропала связь.

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