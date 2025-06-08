В Ивановской области объявлена опасность атаки беспилотников

На территории Ивановской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — сказано в сообщении, опубликованном в 3:53 мск.

В ночь на 8 июня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей в регионе. По словам Миляева, в результате падения дрона произошел пожар на новомосковском заводе «Азот». В настоящее время возгорание ликвидировано.

7 июня в результате ночного налета беспилотников на Москву и область были ранены двое человек, поврежден частный дом и автомобиль. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожила девять дронов над Зарайском, Одинцово, Домодедово, Истрой и Солнечногорском. Минобороны отчиталось в общей сложности о 36 сбитых аппаратах в пяти регионах Центрального федерального округа. Из-за атаки столичные аэропорты несколько раз вводили режим «Ковер».

Ранее силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА за 9,5 часа над регионами России.