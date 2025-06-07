Силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА за 9,5 часа над регионами России

Минобороны: над территорией России с 14:00 6 июня по 0:00 сбили 82 беспилотника

Системы противовоздушной обороны за 9,5 часа уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата над семью регионами России, включая Московскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Воздушные цели перехвачены в период с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня над Брянской, Белгородской и Курской, Орловской, Тульской, Московской, Рязанской и Калужской областями.

В Минобороны РФ утром 6 июня сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-М».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Московскому региону.