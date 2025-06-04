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Поляки на границе с Украиной нашли контейнеры с оружием и боеприпасами

Reuters: в польской деревне Ляшки на границе с Украиной нашли схрон с оружием
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Michal Kosc/AP

В польской деревне Ляшки на границе с Украиной нашли контейнеры с оружием и боеприпасами. Об этом сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что контейнеры в количестве восемь штук обнаружены на территории аэроклуба в Ляшках. По данным агентства, это могут быть запасы некой частной компании, которые впоследствии отправят на Украину.

На месте происшествия работают полиция и правительственная служба безопасности Польши. Отмечается, что контейнеры могли находиться на территории аэроклуба несколько недель, однако местные власти узнали о них только сейчас. Теперь их вывозят оттуда.

До этого сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с боеприпасами иностранного производства на территории Луганской народной республики (ЛНР). Тайник нашли в заброшенном блиндаже, когда отрабатывали оперативные данные от сотрудников собственной безопасности ведомства.

Из блиндажа были изъяты ручные гранаты, более 50 крупнокалиберных патронов и выстрел к гранатомету. Содержимое схрона было уничтожено накладным зарядом.

Ранее в ДНР обнаружили крупный тайник с вооружением ВСУ в школе.

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