Работодателей могут обязать создавать помещения для кормления детей

Буцкая сообщила о разработке закона о помещениях для кормления детей на работе

Проект закона, обязывающий работодателя создавать помещение для кормления ребенка в возрасте до полутора лет, находится на доработке. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС.

«По окончании работ мы будем готовы представить его правительству РФ», — отметила она.

Парламентарий уточнила, что в случае получения положительного заключения законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс России, рассмотрят на уровне Госдумы.

Женщины с детьми до полутора лет имеют право на перерывы для их кормления. Принятие законопроекта предоставит матерям возможность воспользоваться для этих целей специально оборудованным помещением, пишет агентство.

В документе подчеркивается, что при оборудовании помещения для кормления детей должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы.

В конце декабря прошлого года Буцкая заявила, что от грудного вскармливания улучшается не только грудь матери, но и умственные способности ребенка. Парламентарий напомнила, что грудное вскармливание является профилактикой рака молочных желез, и подчеркнула, что кормящие мамы превращаются в красивых женщин.

Ранее россияне ответили, уместно ли кормить детей грудью в общественных местах.