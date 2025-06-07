Полицию подняли по тревоге из-за схода «Русской общины» на юго-востоке Москвы

Сотрудники столичной полиции по тревоге направились в Некрасовку на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Baza.

Источники Telegram-канала рассказали, что причиной стал сход примерно 200 молодых людей для «патрулирования района». По предварительной информации, речь идет о членах «Русской общины» (общественной организации, ставящей целью «возродить соборность и общинность русского народа»).

В конце мая в городе Ковров Владимирской области троих членов «Русской общины» обвинили в похищении и жестоком избиении своего экс-соратника после конфликта. По версии следствия, обвиняемые насильно посадили пострадавшего в автомобиль, вывезли в лес около микрорайона Заря, где связали ему руки и ноги скотчем и удерживали около трех часов. Злоумышленники избивали молодого человека, применяли электрошокер и угрожали ножом. После освобождения потерпевший обратился в правоохранительные органы. Следствие возбудило уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее комик из Дагестана оскорбил «Русскую общину».