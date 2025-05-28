Трое из «Русской общины» похитили экс-соратника, избили и угрожали изнасиловать дубинкой

В Коврове троих членов «Русской общины» обвинили в похищении и жестоком избиении своего экс-соратника после конфликта. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 25 мая. По версии следствия, из-за личного конфликта трое обвиняемых, двое 1994 года рождения и один 2000 года рождения, насильно посадили своего экс-соратника 2007 года рождения в автомобиль, вывезли в лес около микрорайона Заря, где связали ему руки и ноги скотчем и удерживали около трех часов. Злоумышленники избивали жертву, применяли электрошокер и угрожали ножом.

После освобождения потерпевший обратился в правоохранительные органы. Следствие возбудило уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Фигурантам предъявлено обвинение.

Отмечается, что пострадавший до случившегося принял решение о выходе из организации. Telegram-канал «Поток» сообщает, что экс-соратник якобы оскорбил одного из общинников, и с этого началась ссора. Во время издевательств над похищенным мужчины также угрожали изнасиловать его резиновой дубинкой.

Ранее представители «Русской общины» провалили тест по истории России для мигрантов.