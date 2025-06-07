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В Сургуте пожарный реанимировал бездыханного кота

МЧС: в Сургуте спасатели помогли жильцам и вернули к жизни кота

В Сургуте при пожаре в 12-этажном доме сотрудники МЧС помогли жителям и вернули к жизни кота. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, возгорание произошло на первом этаже 28 мая. Из многоэтажки эвакуировали 30 человек, среди которых было 10 детей. Трех человек вывели наружу пожарные в спасустройствах. При тушении квартиры сотрудник МЧС Илья Поляков нашел бездыханного кота.

«Сотрудник вынес животное на свежий воздух, сделал кислородную поддержку и массаж сердца. Усилия увенчались успехом: питомец пришел в себя», — говорится в посте.

Согласно публикации, пожарные ликвидировали пожар на площади в 30 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 19 спасателей и шесть единиц техники.

Вечером 6 июня в городе Чайковский Пермского края спасатели МЧС помогли пожилому мужчине, который оказался на карнизе четвертого этажа жилого дома. Местные жители заметили пенсионера на опасной высоте и вызвали экстренные службы. Пожарные с помощью автолестницы добрались до балкона. Затем один из спасателей — Марсиль Гумиров — подхватил мужчину и помог вернуть его в квартиру.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

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