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В Германии сотни пассажиров поезда эвакуировали из-за афганца с ножом

Bild: 340 пассажиров поезда в Германии эвакуировали из-за вооруженного мужчины
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Michael Probst/AP

Сотрудники немецкой полиции задержали мужчину, угрожавшего ножом пассажирам поезда, следовавшего из Кельна в Берлин. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

Из материала следует, что в районе города Гифхорн в Нижней Саксонии был экстренно остановлен поезд. Причиной послужили действия одного из пассажиров — гражданина Афганистана, который угрожал ножом другим находившимся внутри людям.

В результате из поезда были эвакуированы 340 человек. При этом прибывшие на место происшествия полицейские взяли мужчину под стражу.

«После этого они (правоохранители — «Газета.Ru») дали сигнал «все чисто»», — говорится в публикации.

Авторы статьи уточнили, что никакой информации о пострадавших не поступало.

Также журналисты выяснили, что незадолго до инцидента задержанный гражданин Афганистана стал участником еще одного конфликта. Последний произошел на центральном вокзале в Ганновере, где мужчина угрожал персоналу другого поезда из-за того, что ему не разрешили взять с собой велосипед.

В результате в отношении нарушителя общественного порядка были возбуждены два уголовных дела. Одно — после инцидента в Ганновере, второе — после инцидента в следовавшем в Берлин поезде.

Ранее звезда «Ералаша» устроил дебош в поезде, следовавшем из Сочи в Москву.

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