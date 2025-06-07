На юге Германии автомобилист въехал в толпу, где были его жена и дочь

В баварском городе Пассау на юге Германии автомобиль въехал в толпу людей, пострадали взрослые и ребенок. Об этом сообщает Der Focus.

Как заявили в региональной полиции, на пересечении улиц Грюнауштрассе и Эрхардштрассе 48-летний водитель Mercedes наехал на находящихся на тротуаре прохожих. По предварительной информации, среди них были жена мужчины и их пятилетняя дочь. Правоохранители выясняют, были ли действия водителя намеренными.

Согласно статье, улица Грюнауштрассе сейчас перекрыта. Точное число пострадавших выясняется.

В конце мая в Ливерпуле автомобилист сбил футбольных фанатов во время парада в честь победы одноименной футбольной команды. Очевидцы утверждали, что водитель сделал это намеренно. После первого столкновения он не остановился, а нажал на газ и поехал дальше по людям. Толпа заслонила собой машину, не давая ему двигаться. Около 50 человек пострадали. Двое, в том числе ребенок, были в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу, скрылась с места ДТП и устроила истерику