Путин высказался о влиянии премии МУЗ-ТВ на культурную жизнь РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственное обращение участникам, гостям и организаторам церемонии Национальной телевизионной премии в сфере популярной музыки »— премии МУЗ-ТВ, подчеркнув, что это мероприятие стало значимым событием в культурной жизни страны. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас на торжественной церемонии и поздравляю с 20-летием Национальной телевизионной премии в области популярной музыки – «Премия МУЗ-ТВ». За прошедшие годы ваш замечательный праздник стал большим событием в культурной жизни», — говорится в послании.

По мнению президента, особенно ценно, что наряду с экспертной оценкой профессионалов, ключевое слово в выборе победителей принадлежит зрителям. Такое уважение к общественному мнению, по его словам, существенно повышает престиж и значимость премии, делая её одной из наиболее авторитетных в отечественной эстраде.

«Рассчитываю, что нынешняя торжественная церемония пройдет на достойном уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления», — заключил Владимир Путин.

Сегодня народный артист Филипп Киркоров впервые после госпитализации появился на публике. Артист появился на красной дорожке премии МУЗ-ТВ.

Ранее Shaman раскрыл, когда и где впервые споет песню для «Интервидения».