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Shaman раскрыл, когда и где впервые споет песню для «Интервидения»

Певец Shaman впервые исполнит песню для «Интервидения» на премии МУЗ-ТВ
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Анна Ким/РИА Новости

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) раскрыл, когда и где представит песню для конкурса «Интервидение». Об этом сообщает «Пятый канал».

Как рассказала каналу пресс-служба музыкального телеканала МУЗ-ТВ, Shaman впервые споет композицию на «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

Вручение премии пройдет 7 июня на площадке Live Арена в Москве. Автор песни широко известен, уточнили в пресс-службе, его имя также раскроют во время мероприятия.

Выступление планируют сопроводить масштабной визуализацией, а сам артист хочет предстать перед зрителями в новом образе.

Также эксклюзивные номера на премии представят группа «Звери», ANNA ASTI, Полина Гагарина, Дима Билан, Григорий Лепс, Люся Чеботина и другие.

Международный музыкальный конкурс эстрадной песни «Интервидение» проводился с 1965 года по 1980-е. В 2025 году состоится возрождение проекта.

25 мая рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) рассказал, что готов написать гимн для международного конкурса «Интервидение». Он призвал к нему обращаться, если дело касается «Интервидения». Исполнитель добавил, что может написать трек бесплатно. ST понадеялся, что жюри конкурса будут оценивать прежде всего вокальные данные артистов.

Ранее Анна Asti отказалась представлять Россию на «Интервидении».

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